Il CorSport titola: "Pavlovic a un passo. Ora c'è Konè"

Archiviata la prima amichevole in terra americana - con il Milan vittorioso per 3-2 sul Manchester City a New York allo Yankee Stadium - i rossoneri ora possono e devono nuovamente concentrarsi sul calciomercato e si cerca di chiudere per un difensore e un centrocampista. In particolare è Strahinja Pavlovic, centrale difensivo serbo classe 2001 che gioca nel Salisburgo, a essere inseguito dal Diavolo da diverse settimane. Ed è proprio di questo che parla il Corriere dello Sport stamattina.

Scrive così il CorSport: "Pavlovic è a un passo. Ora c'è Konè". Nell'occhiello si parla del serbo e viene specificato: "I rossoneri pronti ad arrivare a 20 milioni più bonus". L'accordo con il giocatore, invece, c'è già da tempo: i rossoneri offriranno un quinquennale da 1.5 milioni a stagione più bonus. Intanto i rossoneri sondano - di nuovo - anche Manu Kone, centrocampista 23enne del Borussia Moenchengaldbach cercato anche in passato. Si legge: "Il francese del Moenchengladbach (di scena ai Giochi) è la nuova idea alla luce dei costi di Fofana. Era già stato seguito tre anni fa ma preferì andare in Bundesliga".