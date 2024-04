Il CorSport titola: "Pioli, l'ultimo derby tra due incubi"

Domani sera, alle 20.45, si giocherà il derby tra Milan e Inter, una partita che a suo modo potrebbe segnare la storia: i nerazzurri infatti possono vincere aritmeticamente il loro ventesimo scudetto e i rossoneri dovranno tirare fuori tutto l'orgoglio rimasto se non vogliono vedere i cugini festeggiare in casa propria. Inoltre sarà anche l'ultimo derby di Stefano Pioli e lo score ultimamente non è dei migliori: cinque sconfitte consecutive di cui una in Supercoppa Italiana (la prima) e due negli euroderby in semifinale di Champions.

A questo si uniscono i discorsi ormai sdoganati, soprattutto dopo l'eliminazione in Europa League per mano della Roma, sul nuovo allenatore. Per questa ragione stamattina il Corriere dello Sport oggi ha titolato così: "Pioli, l'ultimo derby tra due incubi". Nel sottotitolo sono raccolte entrambe le paure del tecnico rossonero: "L'allenatore non vuole perdere un'altra stracittadina. E l'ombra di Lopetegui avanza". L'obiettivo oggi è solo quello di rimandare la festa dei nerazzurri e non perderci contro l'ennesima sfida.