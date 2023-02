Il CorSport titola: "Riecco Ibra, la medicina del Milan"

MilanNews.it

Sulla prima pagina odierna del Corriere dello Sport, c'è spazio stamattina anche per i rossoneri e un rientro importantissimo: "Riecco Ibra, la medicina del Milan". Lo svedese è tornato ieri ad allenarsi per tutto la seduta in gruppo e dovrebbe tornare tra i convocati di Stefano Pioli venerdì contro il Torino (partirebbe ovviamente dalla panchina). Il tecnico milanista si augura che il suo rientro possa dare la scossa giusta al Diavolo per uscire dal momento di crisi.