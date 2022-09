Il CorSport titola: "Sos Tata. Usato garantito in casa Milan "

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport dedica un approfondimento a uno dei protagonisti della sfida di domani sera tra Empoli e Milan: Ciprian Tatarusanu. Il secondo portiere del Milan sarà chiamato in causa domani e nel corso delle prossime settimane per sostituire l'infortunato Maignan. Il titolo è eloquente: "Sos Tata. Usato garantito in casa Milan". Proprio di questi tempi la scorsa stagione il portiere rumeno venne chiamato in causa da Pioli, per l'infortunio che Maignan rimediò alla mano. Tata fu decisivo nel derby e pasticcione a Firenze ma nel complesso offrì una soluzione sicura e valida, di esperienza: dopo Ibra e Giroud il giocatore in rosa del Milan con più gettoni europei.