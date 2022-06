Il CorSport titola sulla dirigenza: "Maldini-Massara, pronti i rinnovi"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina titola così su uno dei casi più chiacchierati in casa Milan in questo inizio estate: "Maldini-Massara, pronti i rinnovi per i due dirigenti". Attesa la fumata bianca per i contratti del duo dirigenziale non più tardi dell'inizio della prossima settimana. Secono le indiscrezioni, ormai, si sarebbe entrati nella fase di stesura dei contratti da parte degli avvocati.