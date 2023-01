Il CorSport titola: "Zaniolo in Premier, è lite con la Roma"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport ritaglia uno spazio per Nicolò Zaniolo nella sua prima pagina odierna. Il titolo recita: "Zaniolo in Premier, è lite con la Roma". La società giallorossa sarebbe andata su tutte le furie quando il calciatore, apertamente in rotta con il club, non si è presentato a sentire una proposta da 5 milioni di ingaggio del Bournemouth. Il centrocampista ha da sempre spinto per venire al Milan e non vuole trasferirsi in una squadra di bassa fascia inglese, nonostante i tanti soldi messi a disposizione.