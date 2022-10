MilanNews.it

Grande giornata quella di ieri per la squadra di Pioli, che arriva alla gara di Zagabria con il morale alle stelle. I rossoneri battano il Monza e si portano al primo posto in classifica. Questo il titolo in prima pagina del QS: "Doppio Diaz, Leao e Origi: goleada Milan, Monza travolto"