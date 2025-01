Il disappunto di Conceiçao riportato dal CorSport: "Volevo molto di più"

La partita che il Milan ha giocato ieri sera a San Siro contro il Cagliari ha lasciato l'amaro in bocca al suo tecnico Sergio Conceicao che ieri esordiva in campionato e alla Scala del Calcio come allenatore rossonero: un pareggio che sostanzialmente lascia il Diavolo lì dove lo aveva lasciato anche Paulo Fonseca prima del suo esonero. Una squadra che ha sprecato tanto e ha regalato un gol, non sfruttando i pareggi di Lazio e Juventus che avrebbero aiutato ad accorciare la classifica.

Conceicao ha espresso il suo disappunto nel post gara e il Corriere dello Sport ha ripreso le sue dichiarazioni: "Volevo molto di più". E poi nel sottotitolo: "Il primo tempo più brutto da quando faccio l’allenatore Il pari è un ko, sono arrabbiato". L'allenatore ha poi provato a dare una spiegazione alla situazione rossonera: "E’ un problema mentale e fisico, bisogna fare ancora tanto lavoro, alcuni momenti della partita non mi sono piaciuti per niente. Il pareggio è come perdere la partita e sono arrabbiato".