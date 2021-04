Il Foglio - Donnarumma, è arrivato il momento di dire "resto"

Nella prima pagina odierna de "Il Foglio", appare in primo piano un articolo sul futuro di Gigio Donnarumma. Umberto Zapelloni, autore del testo, ha più volte invitato il portiere classe '99 a prendere, metaforicamente parlando, il microfono in mano e a dire la sua, spodestando così le volontà del suo agente, Mino Raiola. "Per Gigio Donnarumma è arrivato il momento di camminare da solo", scrive, e di accettare il contratto da 8 milioni perché "oggi non c'è persona al mondo che possa ritenerlo inadeguato".