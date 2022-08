Il Foglio titola: "Atalanta-Milan. I modelli nel calcio non esistono"

MilanNews.it

Interessante pezzo di commento quello pubblicato da Il Foglio questa mattina sulla partita di ieri sera a Bergamo. Il titolo recita: "Atalanta-Milan. I modelli nel calcio non esistono". Il Milan, come ammesso dallo stesso Sandro Tonali a Dazn al termine della gara, deve capire di essere in una nuova stagione in cui gli equilibri sono cambiati: ora i rossoneri sono Campioni d'Italia. Un tempo si diceva che il Milan seguiva il modello dell'Atalanta, ora non può più bastare perchè nel calcio tutto cambia in fretta e ogni ambiente ha le sue peculiarità. Il Milan deve rendersi conto di essere forte e deve cavalcare questa sua forza per evitare che scemi. Deve acquisire "la mentalità cannibalesca che per esempio ha portato la Juventus a sbranare nove campionati di fila". La nuova sfida del Milan è trovare una nuova consapevolezza, un nuovo spirito.