Il futuro dipende da lui. Tuttosport: "Abraham rimane se taglia l'ingaggio"

vedi letture

Al termine di questa stagione il Milan si siederà al tavolo delle trattative con la Roma per parlare non solo del futuro di Alexis Saelemaekers, ma anche di Tammy Abraham. Tra Alvaro Morata prima e Santiago Gimenez poi l'inglese ha sempre rappresentato essere una semplice alternativa per l'attacco rossonero, mai una prima scelta. Questo potrebbe aver pesato nelle prestazioni dell'attaccante britannico, che quando chiamato in causa ha invece dato sempre il suo apporto, risultato essere anche in più occasioni decisivo. L'ultima proprio sabato, con l'assist illuminante per il gol della rimonta di Reijnders.

Insomma, sembrerebbero esserci i presupposti per continuare insieme, anche perché Abraham si sta dimostrando essere una validissima arma in più per questo Milan. Continuare a vedere l'inglese in rossonero è possibile, soprattutto se dovesse verificarsi uno scenario. Titola infatti questa mattina Tuttosport "Abraham rimane se taglia l'ingaggio", anche perché i 5 milioni di euro che percepisce alla Roma sono decisamente fuori budget per il Milan.