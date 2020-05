C’è spazio anche per lo sport sulla prima pagina dell’edizione odierna de Il Gazzettino. "Manca solo l’Italia nel calcio che conta", titola in taglio alto il noto quotidiano, che poi aggiunge: "Anche in Spagna ritorna il campionato". Dopo la Bundesliga, dunque, anche la Liga spagnola è tornata in campo. Si attende ancora, invece, una data certa per la ripresa della Serie A.