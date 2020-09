Il gioco di parole della Gazzetta sul Milan: "Milankovic, pressing sui viola per il difensore serbo"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport dedica il taglio alto alla trattativa tra Milan e Fiorentina per Milenkovic. Con il gioco di parole tra il cognome del difensore serbo e l'assonanza con il nome del club rossonero, la Rosa sottolinea come sia effettivamente nata una trattativa tra le due squadre e come Milenkovic non nasconda il desiderio di trasferirsi a Milano.