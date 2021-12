Il Giornale: "Al Milan non riesce l'impresa Champions"

"Al Milan non riesce l'impresa in Champions", si legge stamane in taglio basso sull'apertura de Il Giornale. Il Liverpool vince in rimonta a San Siro: reti di Salah e Origi, che ribaltano l'iniziale svantaggio firmato da Tomori. Rossoneri fuori dalle coppe: in Europa League ci va l'Atletico. Anche l'Inter (già qualificata) esce sconfitta dal Bernabeu.