Il Giornale avverte il Milan: "Quante insidie per Pioli nel calcio anni '60 dei rivali nerazzurri"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Anche Il Giornale, nelle sue pagine dedicate allo sport, ha posto l'accento sulla Supercoppa Italiana che si giocherà oggi alle 20 a Riyad. Lato Milan, il quotidiano generalista ha titolato con quello che sembra essere un avvertimento ai rossoneri: "Quante insidie per Pioli nel calcio anni '60 dei rivali nerazzurri". Pioli cercherà di disinnescare i cugini che Sacchi ha recentemente descritto come una squadra dal gioco "anni '60" perché capace di aspettare nella propria metà campo e pronta a sferrare contropiedi letali o sfruttare palle inattive, un po' come è successo con il Napoli a inizio gennaio. Per questo giocherà probabilmente Kjaer al fianco di Tomori, per dare più esperienza sulle palle inattive.