L'edizione odierna de Il Giornale apre la sezione sportiva con la gara di Marassi. "Basta un lampo di Diaz per lanciare il nuovo Milan", titola il noto quotidiano, che poi aggiunge: "Buona la prima per i rossoneri, esordio per Florenzi. Un gol del 10 in avvio regala i primi tre punti a Pioli. E quando la Samp spinge, Maignan alza il muro".