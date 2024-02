Il Giornale commenta: "Atalanta salvata da un rigorino"

Sono tante le polemiche dopo il pareggio maturato ieri sera a San Siro tra Milan e Atalanta. I rossoneri, guidati da Stefano Pioli, lamentano un rigore molto generoso concesso all'Atalanta, di fatto l'unica vera occasione dei bergamaschi nella partita di ieri sera e quella che gli ha permesso di arrivare al pareggio. Quest'oggi i giornali hanno posizioni anche diverse tra loro ma quella che viene proposta da Il Giornale è molto chiara. Questo il titolo del quotidiano generalista: "Il Milan chiude una settimana difficile con un pareggio, Atalanta salvata da un rigorino".

Nell'occhiello sopra si legge poi qualcosa inerente di più al campo: "Non basta una prodezza di Leao ai rossoneri e Gasp resta in corsa per la Champions". Nel corpo del pezzo, tornando sul discusso episodio arbitrale, Il Giornale lo derubrica a "rigore molto fiscale" e poi accusa Orsato di avere la "luna storta" come si vede nel momento dell'ammonizione a Leao, reo secondo il fischietto veneto di aver protestato troppo platealmente.