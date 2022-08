Il Giornale così: "Il Diavolo si gode CDK, ma serve la «prova» del 7 per paragonarlo a Kakà"

MilanNews.it

Il Milan ha scoperto Charles De Ketelaere ma il belga va lasciato tranquillo e libero anche di sbagliare. Questo è quello che sembra pensare anche l'edizione odierna de Il Giornale che titola così: "Il Diavolo si gode CDK, ma serve la «prova» del 7 per paragonarlo a Kakà". La prestazione contro il Bologna, la prima da titolare, è stata sicuramente eccellente per il classe 2001 arrivato dal Bruges: tanti spunti interessanti e giocate deliziose, condite dall'assist a Leao. Già sono impazzati, ed erano partiti già prima di sabato, i paragoni di Kakà di cui ricorda movenze e atteggiamento. Ma la verità è che la storia di Charles in rossonero è appena cominciata e sarà diversa. Il talento e la forza del calciatore verranno misurate anche nei prossimi 21 giorni quando i rossoneri saranno attesi da 7 sfide, una ogni 3. Banco di prova per tutti, anche per il belga.