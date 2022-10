Il Giornale: "Disastro Juve, ancora ko e tutti in ritiro. Milan sconfitto, ottavi più difficili"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

"Disastro Juve, ancora ko e tutti in ritiro. Milan sconfitto, ottavi più difficili" scrive Il Giornale in prima pagina quest'oggi. Spazio anche al calcio e alle sconfitte delle italiane scese in campo ieri, ovvero Juventus e Milan. Bianconeri vicini all'eliminazione dopo il ko in casa del Maccabi Haifa: squadra in ritiro fino al derby. Anche i rossoneri di Pioli hanno perso per 2-0 contro il Chelsea e ora devono vincere contro Dinamo Zagabria e Salisburgo.