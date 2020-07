Il Giornale - Gazidis ha chiesto a Maldini la disponibilità a ricoprire un altro ruolo

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Giornale, il Milan, se le cose non dovessero andar bene nelle prossime partite, potrebbe chiamare subito Rangnick, anticipando così il suo approdo a Milanello. Ma in quel caso bisognerebbe affrontare la questione Maldini. Stando sempre a quanto riferito dal noto quotidiano, Gazidis avrebbe pensato anche a questo. L’a.d. milanista avrebbe avuto un colloquio ravvicinato con l’ex capitano, chiedendogli la disponibilità a ricoprire un’altra mansione che non sia quella di responsabile dell’area tecnica. La proposta - si legge - sarebbe addolcita dal cambio di ruolo in ambito istituzionale.