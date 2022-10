MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Inter e Milan, una vittoria per due. I rossoneri affondano la Juve in crisi", titola così Il Giornale nel taglio basso della prima pagina odierna. La squadra di Pioli vola in testa alla classifica battendo la Juve per due reti a zero, decisivi i gol di Tomori e Brahim Diaz.