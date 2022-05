Il Giornale: "Ibra spegne il sigaro. Operazione per tornare nel 2023"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche il quotidiano generalista Il Giornale dedica un suo approfondimento alla questione Zlatan Ibrahimovic e titola: "Ibra spegne il sigaro. Operazione per tornare nel 2023". Dunque, il fuoriclasse svedese avrebbe subito intrarpreso la via dell'operazione al ginocchio, a pochi giorni dal trionfo tricolore, per poter essere a disposizione del Milan già dal prossimo gennaio. Nel discorso motivazionale ai suoi compagni di Reggio Emilia ha ripetuto che non avrebbe smesso e il Milan avrebbe messo già sul piatto un contratto a 2.5 milioni più bonus legato a vari obiettivi.