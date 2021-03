Il Giornale in edicola oggi titola così: "Il ritorno del 'dio' Ibra: si riprende la Svezia e l’attacco del Milan". Da ieri è ufficiale il ritorno in nazionale di Ibrahimovic dopo cinque anni. Lo svedese è pronto poi per tornare in campo con la maglia del Milan e lo farà domani sera contro il Manchester United a San Siro.