Il Giornale - Lopes, l'ex impiegato di banca che marcherà Ibrahimovic

L'Europa League e, in particolare, la partita tra Shamrock Rovers e Milan regala storie originali. Secondo quanto riporta 'Il Giornale', tra i protagonisti della gara di questa sera tra le fila degli irlandesi vi sarà il difensore Lopes. La storia di questo giocatore, in particolare, racconta di un recente passato da agente bancario, lavoro che fino al 2016 lo ha visto protagonista insieme al calcio. In Irlanda, infatti, sono pochi i club che possono garantire uno stipendio importante e questo aveva spinto Roberto Lopes a dividere la carriera tra campo e scrivania. La chiamata dello Shamrock Rovers, tuttavia, lo ha spinto a dedicarsi a tempo pieno al calcio con buoni risultati. Colonna portante della difesa, Lopes è stato protagonista nella sfida che ha regalato la gara contro il Milan dove ha firmato il gol del 2-2 nella gara contro i finlandesi dell'Ilves. Di origine Capoverdiane da parte dei genitoti, è curiosa anche la storia che lo ha portato in nazionale: il ct di Capoverde lo aveva contattato su Linkedin con un messaggio in portoghese che Lopes, essendo nato e cresciuto in Irlanda, non aveva compreso e aveva cestinato come Spam. Successivamente incuriosito, dopo averlo tradotto, Lopes ha scoperto essere una convocazione in nazionale, chiamata a cui ha prontamente risposto affermativamente.