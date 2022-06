Il Giornale: "Milan, le firme di Maldini e di Massara. Poi i colpi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Giornale titola così questa mattina: "Milan, le firme di Maldini e di Massara. Poi i colpi". Sono finalmente in arrivo i rinnovi dei due dirigenti. Questa sarà la settimana decisiva con un colloquio da remoto tra il dt rossonero, il ds e Gerry Cardinale che si trova negli Stati Uniti per portare avanti la raccolta di capitali in vista del closing di settembre. A condurre la trattativa non ci sarà quindi l'ad Ivan Gadis, ma il numero uno di RedBird. Secondo fonti ben informate, questo ritardo non avrebbe messo a rischio la conclusione degli affari che Maldini e Massara hanno portato avanti in questi ultimi mesi, come per esempio Renato Sanches e Botman.