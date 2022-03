Il Giornale: "Milan re degli uno a zero. Se la difesa è blindata ora serve Ibrahimovic"

MilanNews.it

Il Giornale in edicola stamattina titola così: "Milan re degli uno a zero. Se la difesa è blindata ora serve Ibrahimovic". Sabato sera i rossoneri hanno battuto con il minimo sforzo l'Empoli, si tratta della quinta vittoria per 1-0 del Diavolo in questo campionato. La difesa non subisce gol da tre partite di fila tra Serie A e Coppa Italia, in attacco c'è stato il rientro di Ibrahimovic. Tocca a lui dare la spinta decisiva al Milan verso lo scudetto.