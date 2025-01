Il Giornale (Milano): "Fischio d'inizio per San Siro bis? Nel parco via ai primi carotaggi"

"Fischio d'inizio per San Siro bis? Nel parco via ai primi carotaggi" scrive oggi Il Giornale (edizione di Milano) in apertura. Operai sui terreni tra le polemiche. Partono i sopralluoghi commissionati da Milan e Inter per aggiornare il progetto. Residenti in agitazione sin dalle prime ore del mattino, consigliere di maggioranza chiama i vigili: "Non ci sono cartelli". Gli operai dopo le 16 hanno sbaraccato. È l'effetto dei primi carotaggi legati a San Siro bis.

Queste le parole di ieri del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, su San Siro: "Ci aspettiamo che entro fine febbraio Inter e Milan ci consegnino il nuovo piano economico finanziario, con le osservazioni che devono tenere conto di quanto emerso dal dibattito pubblico e dalla delibera del consiglio comunale. Da lì si dovranno trovare formule per avere un'offerta da parte delle squadre, noi faremo quello che l'avvocatura ci dirà di fare. Siamo pienamente in linea con l'idea di riuscire a cedere area e stadio prima delle vacanze estive. Per essere precisi ci aspettiamo entro febbraio il piano".