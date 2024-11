Il giornale olandese AD Sportwereld mette in prima pagina Reijnders

vedi letture

Partita importantissima per l'Olanda che questa sera giocherà la sua penultima gara di UEFA Nations League in casa contro l'Ungheria, avversario ostico e che attualmente si trova appaiato agli orange in classifica con cinque punti collezionati. Una sorta di spareggio dunque per avvicinare ulteriormente i quarti di finale della competizione. Per strappare la vittoria il CT Ronald Koeman si dovrebbe affidare in mezzo al campo al trio formato da Gravenberch, De Jong e il milanista Reijnders.

Non è un caso che siano proprio loro tre a essere i protagonisti della copertina odierna di AD Sportwereld, quotidiano sportivo dei Paesi Bassi, che sottolinea in prima pagina come la chiave di volta della gara per gli olandesi sarà proprio la linea mediana. Il titolo è una domanda: "Come demolire il muro ungherese?". La risposta arriva nella riga sotto: "Con questa cerniera intermedia dovrebbe essere certamente possibile". Il riferimento è appunto ai tre giocatori che dovrebbero essere titolari, ovvero Gravenberch, De Jong e il rossonero Reijnders.