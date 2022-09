Il Giornale recita: "Pioli contro Spalletti. I destini incrociati dei maltrattati dall'Inter"

MilanNews.it

Focus sui due protagonisti in panchina del big match di domani sera tra Milan e Napoli, Stefano Pioli e Luciano Spalletti. Il titolo recita: "Pioli contro Spalletti. I destini incrociati dei maltrattati dall'Inter". Entrambi i tecnici sono stati esaltati e poi esonerati dalla società nerazzurra. Entrambi si sono rilanciati in ambienti esigenti ma che hanno permesso loro di lavorare come Milan e Napoli. Ancora presto per parlare di sfida decisiva di per lo scudetto ma comunque sarà una gara importante, crocevia della stagione.