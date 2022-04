Il Giornale: "Rigore ripetuto: Inter batte Juve. Il Napoli da show affianca il Milan"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Rigore ripetuto: Inter batte Juve. Il Napoli da show affianca il Milan", titola Il Giornale oggi in edicola. E' e sarà l'episodio da moviola che terrà banco nelle prossime ore: a decidere la sfida tra Juventus ed Inter è un rigore, ripetuto, di Hakan Calhanoglu. Un uno a zero che dà i tre punti ai nerazzurri che restano in piena corsa per il titolo, mentre la Juventus dice addio ai sogni di titolo. Nel frattempo il Napoli supera l'Atalanta e aggancia il Milan in testa, in attesa che i rossoneri affrontino il Bologna questa sera.