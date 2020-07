Il Giornale - Rinnovo Gigio: non c'è accordo sull'inserimento di una clausola rescissoria

Il Milan e Mino Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, stanno discutendo del rinnovo del giovane portiere milanista fino al 2023. Le parti sembrano d'accordo su questo, mentre non c'è intesa sull'inserimento di una clausola rescissoria: come spiega Il Giornale, Raiola la vorrebbe inferiore ai 50 milioni di euro, mentre questa soluzione non convince più di tanto il club rossonero.