Il Giornale su Kessie e Perisic: "Finiamo il lavoro e addio"

© foto di www.imagephotoagency.it

Sia nel Milan che nell'Inter, che si giocheranno lo scudetto a distanza domenica alle 18, ci sono due dei giocatori più rappresentativi che sarebbero al passo d'addio, una volta terminata la stagione in corso. Si tratta di Franck Kessie e Ivan Perisic. Per questo motivo Il Giornale oggi titola: "Finiamo il lavoro e addio. Kessie e Perisic pronti per il galà scudetto". La testa rimane sul campo per regalarsi un addio speciale. L'ivoriano del Milan, ormai da qualche mese, pare essere promesso sposo del Barcellona con cui avrebbe già firmato anche un pre-contratto.