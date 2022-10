Il Giornale su Milan-Monza: "Per Silvio e Galliani è il derby del tempo tra passato e futuro"

MilanNews.it

Il Giornale questa mattina in edicola si concentra sulla sfida di domani pomeriggio tra Milan e Monza che sarà carica di significato ed emozioni per le storie che porta con sè fuori dal campo. Il titolo recita: "C'è Milan-Monza. Per Silvio e Galliani è il derby del tempo tra passato e futuro". Un salto indietro nel tempo per Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, ex fautori dell'epopea rossonera e oggi a capo della squadra brianzola che in poco tempo hanno fatto arrivare in Serie A. Sul campo si sfideranno i Campioni d'Italia che sono trascinati dal sempre saggio e misurato Stefano Pioli e il Monza che è stato rivitalizzato dalla cura Palladino.