Il Giornale sul Milan: "Il Venezia buon allenamento in vista del Liverpool"

vedi letture

Servivano i tre punti e i tre punti sono arrivati: il Milan si iscrive per la prima volta in questa stagione nella colonna delle squadre con almeno una vittoria e ci si augura che si possa dare seguito al 4-0 contro il Venezia con tante altre prestazioni vincenti. Ora arriveranno due test molto complicati e che misureranno seriamente le ambizioni della squadra di Fonseca: prima il Liverpool in Champions e poi l'Inter in campionato. Per questo nella sua edizione di oggi Il Giornale non esalta troppo i tre punti di ieri.

Scrive il quotidiano generalista: "Il Venezia buon allenamento in vista del Liverpool". La squadra neopromossa non è sembrata un ostacolo troppo probante anche se bisogna riconoscere i meriti dei rossoneri che hanno anche recuperato i loro big. Ancora si legge: "Il Milan ritrova Theo e batte il primo colpo". Il terzino francese trova il gol che mette tutto in discesa dopo appena 88 secondi. Poi in 29 minuti è già poker: non accadeva dal 1958. Adesso la squadra dovrà essere in grado di dare seguito anche quando il livello si alzerà sensibilmente.