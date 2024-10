Il Giornale sulla sfida con la Fiorentina: "Vietato perdere per il Milan a due facce"

Il Milan questa sera sfida la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi, in occasione della settima giornata di campionato, l'ultima prima della seconda pausa per le Nazionali. Una gara importante non solo perché i rossoneri vorrebbero arrivare alla sosta in compagnia di Napoli e Inter, che hanno già vinto le rispettive partite in questo turno, ma anche per dare continuità al progetto rossonero specialmente dopo il passo falso in Champions League in casa del Bayer Leverkusen.

Questa mattina Il Giornale ha titolato così, sottolineando il doppio volto rossonero tra campionato e Champions ma anche tra casa e trasferta: "Ora è vietato perdere per il Milan a due facce". E poi ancora il quotidiano generalista recita: "A Firenze per non sbagliare prima della sosta. Leverkusen spartiacque della stagione: si cerca una precisa identità tattica (senza i vecchi vizi)".