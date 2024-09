Il Giornale svela il "segreto" rossonero: "Una grigliata che ha fatto il gruppo"

Quanto si è visto in campo domenica sera tra Milan e Inter ha fatto la differenza in modo sostanziale e ha permesso ai rossoneri di portarsi a casa la partita: la mossa delle due punte, vista con sospetto alla vigilia del match, si è rivelata essere la carta vincente per piegare i nerazzurri dopo sei sconfitte consecutive. Ma a fare la differenza ci ha pensato anche la gestione di Fonseca del gruppo nell'avvicinamento alla partita contro i cugini interisti.

Questa mattina Il Giornale svela il "segreto" della squadra rossonera: "Milan, dietro il trionfo una grigliata che ha fatto gruppo". Nel sottotitolo si legge anche: "Fonseca un po' cuoco e un po' guru, ha convinto i suoi". Il tecnico portoghese ha dimostrato di avere la squadra in mano nonostante le tante chiacchiere all'esterno di Milanello. Il giocatore fondamentale, si legge, è TIjjani Reijnders, definito come "la vera musa" del tecnico lusitano. La sua posizione in campo fa la differenza.