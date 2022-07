Il Giornale titola: "Giroud, l'uomo scudetto e il derby della passione con la carica dei 40mila"

MilanNews.it

Nella giornata di ieri Olivier Giroud ha presentato il suo libro "Crederci sempre. Perchè ho fiducia nella vita, in Dio, in me stesso e nel destino". MilanNews.it vi ha accompagnato con la diretta testuale (QUI tutte le dichiarazioni) e oggi Il Giornale ha ripreso ciò che il bomber francese ha detto, specialmente sull'Inter e sulla passione dei tifosi. Il titolo del pezzo recita: "Giroud, l'uomo scudetto e il derby della passione con la carica dei 40mila". Olivier ha dichiarato che il momento migliore è stato il secondo gol nel Derby sotto la Sud, rivelando anche di essere stato vicino all'Inter che poi lo scartò per mancanza di fondi. Per questo la dichiarazione: "Il destino mi ha reso rossonero e non nerazzurro". Tutto questo condito dall'entusiasmo dei tifosi dopo il trionfo di Reggio Emilia che Giroud non aveva mai visto, neanche a Parigi dopo la vittoria del Mondiale.