Il Giornale titola: "I 100 giorni del Milan da Campione d'Italia. Ma il piano derby salta"

Il Giornale di questa mattina fa il punto sul Milan che oggi torna a Reggio Emilia dove circa 100 giorni fa ha vinto lo scudetto. Il titolo del periodico generalista titola così: "I 100 giorni del Milan da Campione d'Italia. Ma il piano derby salta". Sono passati solo poco più di tre mesi ma le cose sono diverse, specialmente in casa Sassuolo che ha perso giocatori come Scamacca e Raspadori ma non perde la sua pericolosità. Il Milan dal canto suo deve far fronte ad alcuni problemi fisici dell'ultimo secondo a Rebic e Origi che scombussolano un po' i piani di turnover di Pioli in vista del derby e della Champions. Contro il Bologna, il tecnico rossonero aveva optato per dei cambi che avrebbero fatto presupporre una titolarità sia per il croato che per il belga e invece, per esempio, Leao dovrà fare gli straordinari.