Il Giornale titola: "Il Chelsea va oltre Leao. I resti del Milan complicano la Champions"

Il Giornale di oggi in edicola titola così sulla prestazione del Milan a Londra: "Il Chelsea va oltre Leao. I resti del Milan complicano la Champions". L'osservato numero uno Rafael Leao non riesce a guidare i suoi oltre un Chelsea messo meglio in campo, nonostante il portoghese sia l'unico che riesca a rendersi in qualche modo pericoloso con un paio di accelerate. I rossoneri non riescono a sopperire alle tante assenze e molto pesanti: il Chelsea trova la prima vittoria stagionale in Champions e l'aggancio a quota quattro punti in classifica. Nello specifico però i rossoneri hanno commesso troppi errori individuali secondo il quotidiano generalista. In vista di sabato solo Theo Hernandez può recuperare.