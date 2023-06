Il Giornale titola: "Il Milan prova a difendersi: Baresi è la nostra storia"

MilanNews.it

Negli ultimi giorni, commentando il licenziamento di Maldini da parte del Milan, in molti hanno fatto leva sull'equazione Maldini = storia rossonera. Non ultimo Carlo Ancelotti che, in un'intervista a Il Giornale, ha ricalcato su questo punto. Lo stesso quotidiano oggi risponde con una fonte interna al club e scrive: "Il Milan prova a difendersi: Baresi è la nostra storia".

Infatti, l'altro grande ex capitano rossonero rimane Presidente Onorario del club e già questo dovrebbe essere garanzia di "milanismo" per i tifosi rossoneri. Tanto che lo stesso ex numero 6 ha parlato nella giornata di ieri per rasserenare gli animi dei tifosi e per dare garanzie sull'operato di Cardinale.