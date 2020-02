Il Giornale titola: "Il Milan senza Ibra si ferma. E la Champions resta lontana"

"Il Milan senza Ibra si ferma. E la Champions resta lontana": è questo il titolo scelto stamattina da Il Giornale per commentare l'1-1 del Milan contro il Verona. In casa rossonera si è sentita parecchio l'assensa di Ibra e così la squadra di Pioli non è andata oltre al pari, nonostante i veneti abbiano giocato l'ultima mezz'ora con un giocatore in meno. Con questo pareggio, il quarto posto resta quindi a sette punti dal Diavolo.