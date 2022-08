Il Giornale titola: "Il paradosso del Milan: è diventato Atalanta ma lo scudetto non basta"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Giornale di questa mattina, in vista della partita di questa sera contro l'Atalanta, offre un pezzo di approfondimento in cui viene fatto il punto sulla situazione del Milan. Il titolo recita: "Il paradosso del Milan: è diventato Atalanta ma lo scudetto non basta". Secondo il quotidiano da una parte è ancora vivo l'entusiasmo per la vittoria dello scudetto dello scorso maggio, dall'altra c'è un po' di critica per un mercato che alcuni tifosi sognavano essere diverso. Pioli ieri in conferenza stampa ha dichiarato: "C'è la volontà di migliorare la rosa, altrimenti rimarremo così". Intanto il Milan sfida l'Atalanta che, secondo il quotidiano generalista, è stata la squadra presa a modello da Gazidis dopo il famoso 5-0 del Natale 2019.