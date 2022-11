Il Giornale titola: "L'eccezionalità di un ko. Milan, il rinnovo di Pioli per esorcizzare il Toro"

MilanNews.it

Il Giornale quest'oggi in edicola ha dedicato spazio anche al tema del rinnovo di contratto di Stefano Pioli nelle sue pagine sportive. Il titolo che si legge è il seguente: "L'eccezionalità di un ko. Milan, il rinnovo di Pioli per esorcizzare il Toro". Le tempistiche hanno forse un po' sorpreso, perchè il prolungamento è arrivato dopo la sconfitta con il Torino in campionato. All'Olimpico è mancata tutta la squadra ma il prolungamento del condottiero rossonero può essere anche una motivazione in più per cercare il riscatto in Champions League contro il Salisburgo già a partire da domani.