Il Giornale titola: "Milan, Red Bull di traverso. La prima sbatte sul palo"

Il Giornale di questa mattina dedica questo titolo al Milan che ha pareggiato all'esordio stagionale in Champions League in casa del Salisburgo: "Milan, Red Bull di traverso. La prima sbatte sul palo". I rossoneri trovano un avversario duro come si aspettavano e come indicava il curriculum europeo, soprattutto della passata stagione. Alla fine il punto non è tutto da buttare, nonostante il palo finale di Leao possa alimentare qualche rimpianto, sopratutto per la sconfitta del Chelsea a Zagabria che evidenzia come sarà un girone complicato. Da registrare ancora una volta la partenza in salita per i rossoneri che si trovano in svantaggio e ancora una volta hanno la forza di rimontare.