Il Giornale titola: "Tonali rinnova ma il vero nodo è Leao"

La notizia delle ultime ore in casa Milan è senza dubbio il rinnovo di Sandro Tonali con il Milan fino al 2027. Ma l'edizione odierna de Il Giornale pone l'attenzione su un'altra trattativa che dà l'impressione di essere molto complicata. Questo il titolo: "Tonali rinnova ma il vero nodo è Leao". Il calciatore portoghese trascinatore del Milan vede il suo contratto scadere nel 2024 e ci sono varie complicazioni tra cui Mendes e la multa da pagare allo Sporting. C'è più ottimismo invece per Ismael Bennacer, anche in lui in scadenza fra due anni.