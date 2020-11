Il Giornale titola: "Un Milan mai visto sempre più da scudetto. E Gigio fa l’Ibrahimovic"

"Un Milan mai visto sempre più da scudetto. E Gigio fa l’Ibrahimovic": titola così questa mattina Il Giornale per commentare l'ottimo momento dei rossoneri che, dopo la vittoria di ieri contro la Fiorentina, sono sempre primi in classifica con 5 punti di vantaggio su Inter e Sassuolo che sono seconde. Da quando ci sono i tre punti a vittoria, il Diavolo non ha mai raccolto così tanti punti come quest'anno (23 nelle prime nove giornate). Contro i viola, intanto, senza Ibrahimovic, è stato decisivo Gigio Donnarumma, il quale ha rivelato nel pre-partita di voler restare a lungo al Milan.