Il loro rapporto la nuova chiave rossonera. Il CorSport: "Leao-Conceiçao, intesa perfetta"

vedi letture

Il Milan avrebbe trovato nel rapporto tra Leao e Conceiçao la sua nuova chiave. Il Corriere dello Sport questa mattina parla di "intesa perfetta" fra i due, ed in effetti è vero, anche perché da quando c'è stato il cambio di allenatore, qualcosa nel numero 10 rossonero è scattato.

Basti pensare che nelle sei partite di Conceiçao Leao è stato tante volte decisivo quanto lo era stato con Fonseca, almeno tre, visto che la finale di Supercoppa l'ha cambiata lui con il suo ingresso in campo, Como e per ultima contro il Girona. La speranza è che il portoghese possa continuare così, anche perché il Milan ha bisogno delle sua cavalcate in una seconda parte di stagione dove l'obiettivo sarà risalire la classifica e sperare di riuscire a centrare l'obiettivo quarto posto, o anche quinto, basta che sia Champions League.