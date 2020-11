Il Mattino: "Gattuso e gli altri: quelli che giocano a nascondino per lo scudetto"

Il quotidiano Il Mattino in edicola stamane titola così nel taglio alto della sua prima pagina: "Gattuso e gli altri: quelli che giocano a nascondino per lo scudetto". Il Napoli resta in seconda fascia per il titolo, al pari di Lazio, Roma e probabilmente anche il Milan, anche se la partenza dei rossoneri ha acceso tanti riflettori sulla squadra di Stefano Pioli. In un campionato così particolare e così pieno di ostacoli nessuno può dirsi favorito. Così in tanti giocano a nascondino, cercando di evitare la luce dei riflettori e lavorando in serenità, per poi farsi trovare pronti quando ci sarà da dare l'accelerata decisiva.