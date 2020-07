C’è spazio anche per il calcio, o meglio, per il big match Napoli-Milan (fischio d’inizio al San Paolo alle ore 21.45), sulla prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino. "Gattuso, la sfida a Ibrahimovic e l’esame per la Champions", titola in taglio alto il noto giornale partenopeo, evidenziando così l’importanza della partita di oggi per gli azzurri di mister Rino.