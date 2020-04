"I medici di Serie A: 'Cosi non si può tornare in campo'". Questo il titolo che il quotidiano Il Messaggero in edicola oggi riporta nel taglio alto della sua prima pagina. I medici del massimo campionato, 17 su 20, hanno scritto ieri alla Federcalcio per chiedere dei chiarimenti circa il protocollo sanitario per la ripresa dei campionati.